Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askeri, Rusya'da esir tutulan 140 Ukraynalı asker serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş sürüyor.

Bu süreçte iki ülke arasında da asker takası süreci yaşandı.

Aralık ayında çok sayıda Rus ve Ukraynalı askerin serbest bırakılmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı ve Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

82 Rus askeri serbest bırakıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı, askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi.

140 Ukrayna askeri de serbest bırakıldı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Yermak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus tarafının esir tuttuğu 140 Ukrayna vatandaşının bugün yapılan esir takasıyla serbest kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, başarıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir esir değişimidir. 140 kişi eve dönüyor."