Ukrayna'da evlerinin bahçelerinde tank enkazıyla yaşıyorlar

Ukrayna'da hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte bahçelerinde sebze yetiştiren aile, tank enkazına alışmış görünüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, Ukrayna'da hayat bazı bölgelerde yavaş yavaş normale dönüyor.

Ağır çatışmalar sırasında vurulan ve yanan tank ile diğer zırhlı araçların enkazlarını Kiev bölgesinin çeşitli yerleşim yerlerinde görmek mümkün.

Zırhlı araçların enkazları heryerde

Kiev bölgesindeki köyler, civar ilçeler veya diğer yerleşimlerdeki bahçe ve tarlalarda bugüne kadar bulunan zırhlı araçların enkazları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Şubat sonu ile mart boyunca bölgede devam eden şiddetli çatışmalarda yok edilen savaş uçaklarıyla tank ve diğer savaş teçhizatının enkazı çoğu yerel yönetimin kararıyla kaldırılsa da bazı yerlerde bunlara hala rastlanıyor.

Tank enkazı evinin bahçesinde

Kiev bölgesindeki Brovari ilçesine bağlı Velika Dimerka yerleşiminde Ukrayna güçleri tarafından vurulan, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait bir tankın enkazı, 38 yaşındaki Yuliya Semeninog'un evinin bahçesinde bulunuyor.

Semeninog, savaşın başladığı günlerde yaşadıklarını anlattı.

"İki hafta boyunca sığınakta kaldık"

Yaşadıkları ilçedeki en yoğun çatışmaların martın ilk haftasından itibaren başladığına dikkati çeken Semeninog, "Güçlü patlamalar oluyordu. Ailece evin yanındaki depoya sığındık. Havalar soğuktu. Yatakları oraya indirdik ve soba kurduk. Böylece iki hafta sığınakta kaldık." dedi.

3 çocuk annesi Semeninog, sığınakta ailesinin yanı sıra komşularının da kaldığını ifade ederek "Çocuklar bize mutluluk veriyordu. Onlar her zaman büyüklerden daha da iyimser oluyor. Sadece gaz ve elektrik yoktu ama onun dışında sığınakta normal şartları oluşturduk." diye konuştu.

"Rus askerleri bir süre evlerimizde yaşadı"

Yaşadıkları yere Rus ordusunun yaklaşması ve çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Semeninog, "Biz 14 Mart'ta arabayla buradan ayrıldık. 15'inde ise Rus askerler buralara girdi. Onlar bir süre buradaki evlerde yaşadı. Komşunun da evinde kaldılar." dedi.

Tankın enkazı savaşın başladığı ağır günleri hatırlatıyor

Rus ordusunun bölgeye girerken zırhlı araçlarını daha güvenli noktalara konuşlandırmak için tarla ve bahçelere gizlemeye çalıştığını aktaran Semeninog, yaşadıkları evin bahçesindeki Rus tankının Ukrayna güçlerince imha edildiğini söyledi.

Söz konusu tankın 24 ya da 25 Mart'ta patlatıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Semeninog, tank enkazının bahçelerinden kaldırılması için ilgili yerlere başvurduklarını ancak bunun şimdiye kadar mümkün olmadığını belirtti.

Evden ayrıldıktan sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle iki katlı evinin ve buradaki altyapıların yerle bir olduğunu söyleyen Semeninog, şimdilik aynı ilçede kiralık bir evde kaldıklarını bildirdi.

"Tank enkazının yanına patates ve lahana ektik"

AA'nın haberine göre, evlerinin yıkılmasına rağmen buradaki bahçelerini sebze ve meyve yetiştirmek için kullanmaya devam ettiklerini dile getiren Semeninog, "Biz de tankın enkazının yanına patates ve lahana ektik. Tankın burada olmasına alıştık." dedi.

Savaştan kalma bir zırhlı araca ait enkazın tarlanın ortasında bulunmasının kendilerine zor günleri hatırlattığını aktaran Semeninog, "Ona (tankın enkazına) bakınca korkunç görünüyor. Savaşın o ağır günlerini hatırlatıyor. Gece yatarken sabah hayatta olup olmayacağımızı bilmediğimiz o günleri hatırlıyoruz." diye konuştu.

Yıkılan evlerinin yerine yeniden ev inşa etmeyi hayal ettiklerini kaydeden Semeninog, bu yönde devletten de destek beklediklerini dile getirdi.