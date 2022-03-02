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    Ukrayna'da füzenin binayı vurduğu anlar

    Rus ordusunun Ukrayna'da hedef aldığı bir binanın önünde kamera kaydı yapan genç, ölümle burun buruna geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:57
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    Ukrayna'da füzenin binayı vurduğu anlar

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor...

    Birçok kentte çaresizce savaşın son bulmasını bekleyenler bölgelerinde yaşananları kayda alıyor.

    Oldukça zor günler geçiren vatandaşlar ölüm korkusuyla yüzleşiyor.

    O anlardan biri de sosyal medyada paylaşıldı.

    UKRAYNALI GENCİN ARKASINDAKİ BİNA VURULDU

    Görüntüde, bir konut önünde cep telefonuyla video çeken Ukraynalı gencin konuşması sırasında füze sesiyle irkildiği görüldü. Konut saldırı üzerine saniyeler içinde yerle bir olurken, genç ise nereye kaçacağını şaşırdı.

    Ukrayna da füzenin binayı vurduğu anlar #1

    Ukrayna da füzenin binayı vurduğu anlar #2

    Ukrayna da füzenin binayı vurduğu anlar #3

    Ukrayna da füzenin binayı vurduğu anlar #4


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