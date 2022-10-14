Rus ordusunun saldırıları artırması nedeniyle Kiev'de, askeri personel tarafından gönüllülere sanal ortamda atış talimi yaptırılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

Ukrayna'nın Herson, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna ile Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

8 ayın geride kaldığı savaşta sivil vatandaşlar da imkanlarını seferber etti.

Çok sayıda Ukraynalı, gönüllü olarak orduya katıldı.

Sanal ortamda askeri eğitim veriliyor

Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı sağlık çalışanlarının askeri personele ilk yardım eğitimi verdiği, ardından gençlerin de gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimi almaya başladığı belirtilmişti.

Savaş sürecinde önemli rol oynayan gönüllüler, cepheye gönderilmeden önce öenmli eğitimlerden geçiriliyor. Gerçeğinin yanı sıra sanal ortamda da askeri eğitime tabi tutuluyor.

Ukrayna'da gönüllülere sanal ortamda askeri eğitim veriliyor VİDEO



Atış talimi yaptırılıyor

Ukraynalı uzman askerler tarafından AK-47 piyade tüfeği ve RPG-7 tanksavar silahıyla atış eğitimi veriliyor.

Ekonomik maliyetleri düşürmek gibi birçok nedenle tercih edilen sanal eğitimde gönüllülere tank, zırhlı araç gibi hedeflere atış talimi yaptırılıyor.

Rus güçlerinin son günlerde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda artış yaşanması nedeniyle eğitime yeni eklemeler de yapıldı.

AA'nın aktarımına göre; gönüllüler, olası kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) vurulması için hızlandırılmış hedeflere de atış talimi yapıyor.

"Ülkemizin ekonomisinde önemle yer almakta"

Sanal eğitim veren Çavuş Valad, bu eğitimin tercih edilmesinin nedenlerinden birinin daha ekonomik bulunması olduğunu belirterek, "Söz konusu eğitim ülkemizin ekonomisinde önemle yer almakta. Daha önce RPG-7, piyade tüfeği ve diğer silahları eline almamış olan askerler bile 3 saat içinde sanal ortamda bir savaşçı olabiliyor." dedi.

"Sanal ortamda ders alan asker sahada yüzde 100 sonuç veriyor"

Sanal eğitim görenlerin daha sonra gerçek eğitimden de geçtiğini ifade eden Valad, "Gerçek ve sanal ortamdaki eğitimler tabii ki karşılaştırılmaz çünkü sahada gerçek durum mevcut, silahtan çıkan gerçek ses duyuluyor. Gerçek ortam, daha sonra savaş alanında kullanılmak üzere yüzde 100 sonuç veriyor. Sanal ortamdaki eğitim ise gerçeğe göre yüzde 70 civarında sonuç veriyor. Burada verdiğimiz derslere göre daha sonra gerçek silahla poligonda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ama sanal ortamda ders alan asker, sonra sahada yüzde 100 sonuç veriyor. Benim onlara 10 kez atış yaptırmama gerek kalmıyor, iki atıştan ikisi de başarılı oluyor." ifadelerini kullandı.