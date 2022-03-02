Euro
15.64
0.86%
Dolar
14.06
1.18%
Altın
870.79
0.21%
Borsa
1995
1.26%
Bitcoin
619.121
2.90%
BTXN Coin
37.03
-1.27%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Ukrayna'da halk, nükleer santral bulunan Enerhodar kentinde barikat kurdu

    Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Enerhodar’da, Ukraynalıların Ruslara karşı barikat kurduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da halk, nükleer santral bulunan Enerhodar kentinde barikat kurdu

    Ukrayna’da, Rus saldırılarına karşı sivil direniş hareketleri devam ediyor…

    Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

    Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının, dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali’ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi.

    AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

    Ukrayna’nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom da kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

    Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.

    Ukrayna'da halk, nükleer santral bulunan Enerhodar kentinde barikat kurdu ViDEO

    Ukrayna da halk, nükleer santral bulunan Enerhodar kentinde barikat kurdu #1

    NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE

    Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti. IAEA’nın dünkü açıklamasında, “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi.” denildi.

    Ukrayna da halk, nükleer santral bulunan Enerhodar kentinde barikat kurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor
    Ekonomi

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    'Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor'
    Gündem

    'Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor'

    Görüş Bildir