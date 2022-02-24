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    Ukrayna'da halk panik halinde marketlere hücum etti

    Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık yapmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 10:54
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    Ukrayna'da halk panik halinde marketlere hücum etti

    Ukrayna halkı, Rusya'nın Donbas bölgesinde askeri müdahale başlatması üzerine paniğe kapıldı.

    Başkent Kiev'de zaman zaman patlama sesleri duyulurken, birçok vatandaş ülkeyi terk etme hazırlığına girdi.

    Bazı bölgelerdeki banka ve marketlerde ise OHAL ilan edilmesi üzerine yoğunluk görüldü.

    HALK MARKETLERE KOŞTU

    Evlerinden çıkıp marketin yolunu tutan halk, depolama yapmak için alışveriş kuyruklarına girdi.

    Ukrayna'da halk panik halinde marketlere hücum etti

    Ukrayna da halk panik halinde marketlere hücum etti #1

    Ukrayna da halk panik halinde marketlere hücum etti #2

    Ukrayna da halk panik halinde marketlere hücum etti #3


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