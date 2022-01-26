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    Ukrayna'da halk, Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor

    İşgal söylentileri karşısında hazırlıklara başlayan halk, atış eğitimi de alıyor. 52 yaşındaki üç çocuk annesi, yaşadığı durumu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 09:01
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    Ukrayna'da halk, Rusya'nın işgal girişimine karşı silahlanıyor

    Ukrayna'da halk, Rus ordusunun işgal girişiminde bulunacağına ilişkin artan haberlerin gölgesinde hazırlıklarına başladı.

    Önemli olarak görülen endüstrilerde çalışanlar için askeri eğitimlere başlandı.

    "UKRAYNA'NIN SORUNLARI ÇOCUKLARIMA MİRAS KALMASIN"

    Üç çocuk sahibi Ukraynalı kadın da işgal girişimine karşı silahlananlar arasında bulunuyor.

    Silahıyla poz veren pazarlama araştırmacısı Mariana Zhaglo, ülkesini savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunu belirterek, "Bir anne olarak, çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını veya bu tehditlerin onlara geçmesini istemiyorum." dedi.

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #1

    "HAYATIMDA HİÇ AVLANMADIM"

    The Times'a konuşan Zhaglo, çatışma durumunun yaşanması halinde Kiev için savaşacaklarını söyledi.

    52 yaşındaki Zhaglo, "Atışa başlamak gerekiyorsa başlayacağım. Hayatımda hiç avlanmadım. Bu silahı, en iyi tüfek hakkında tartışan bazı askerleri dinledikten sonra aldım." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #2

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #3

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #4

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #5

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #6

    Ukrayna da halk, Rusya nın işgal girişimine karşı silahlanıyor #7


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