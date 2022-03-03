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    Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı

    Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından siviller, demirden barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlayarak şehrin güvenliğini artırmaya çalışıyor.
    • AA
    • 03.03.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 13:48
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    Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaş 8’inci gününde…

    Bomba ve siren sesleri bugün de kulakları çınlattı, yeni yaptırımlar art arda duyuruldu.

    Buna rağmen Rus ordusu durmak bilmiyor.

    ÇOĞU GÖÇÜYOR

    Savaşın ne kazananı ne de kaybedeni henüz belli değil ancak Ukrayna’daki sivil ölümleri büyük tepki topluyor.

    Kendini korumak isteyenlerin çoğu, yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor.

    TUZAKLAR HAZIRLANIYOR

    Orada kalan direnişçiler de barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlıyor.

    Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından siviller, demirden yaptıkları koruma kalkanları ile şehrin güvenliğini attırmaya çalışıyor.

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #1

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #2

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #3

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #4

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #5

    Ukrayna da halktan barikat hazırlığı #6


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