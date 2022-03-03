Ukrayna'da halktan barikat hazırlığı

Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından siviller, demirden barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlayarak şehrin güvenliğini artırmaya çalışıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaş 8’inci gününde…

Bomba ve siren sesleri bugün de kulakları çınlattı, yeni yaptırımlar art arda duyuruldu.

Buna rağmen Rus ordusu durmak bilmiyor.

ÇOĞU GÖÇÜYOR

Savaşın ne kazananı ne de kaybedeni henüz belli değil ancak Ukrayna’daki sivil ölümleri büyük tepki topluyor.

Kendini korumak isteyenlerin çoğu, yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor.

TUZAKLAR HAZIRLANIYOR

Orada kalan direnişçiler de barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlıyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından siviller, demirden yaptıkları koruma kalkanları ile şehrin güvenliğini attırmaya çalışıyor.