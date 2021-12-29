Ukrayna'da hastanenin Covid-19 bölümünde yangın

Kosiv kentinde bir hastanenin Covid-19 bölümünde çıkan yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede, dün gece saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı.

3 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 3 hastanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan bir hemşirenin, vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OKSİJEN MAKİNESİNİN PATLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.