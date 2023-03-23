Ukrayna'da hüzünlü veda! Savaş için cepheye giden askerlerin aileleri duygusal anlar yaşadı Sokak çatışmalarının sürdüğü ve son olarak Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısının ardından Ukraynalı askerler cepheye gitmek için harekete geçti.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 2'ci yıla girildi.

24 Şubat tarihinde başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi, kentler yerle bir edildi.

Altyapıların zarar gördüğü bölgelerde, sivillerin yaşamı giderek zorlaşmaya başladı. Savaş mağduru Ukraynalılar ve Rusyalılar kareyi farklı ülkelere kaçmakta buldu.

Ülkelerini terk etmeyenler için de gönüllüler harekete geçti ve beslenmeden giyime tüm ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.

Rusya füze fırlattı

Rus ordusu tarafından kuşatılan Bahmut şehrinin tek giriş koridoru Çasov Yar, dün ağır bombardımana uğradı.

Sokak çatışmaları yaşanırken, Rusya'dan füze fırlatıldı.

Bir binaya isabet eden füze, 32 sivilin yaralanmasına ve 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Siviller yaşam mücadelesi veriyor

Çatışmaların sürdüğü kentte evlerini terk etmek istemeyen az sayıda sivil, ağır koşullarda ayakta kalmaya çalışıyor.

Tam cephe hattında bulunan şehirdeki insanlar, güçlü patlama sesleri ve saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Askerler cepheye uğurlandı

Öte yandan tarihi tren garı da duygusal anlara şahitlik etti.

Cephe hattına giden Ukraynalı askerleri tren istasyonunda uğurlamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı.

İşte o kareler...