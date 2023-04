Vladimir Zelensky, Ukrayna'da resmi düzeyde iftar geleneğinin devam edeceğini açıkladı

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Ukraynalı Müslüman askerler, savaşın gölgesinde Ramazan ayını yaşıyor.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, oruç tutan askerleri unutmadı ve bir etkinlik düzenledi.

Kiev bölgesindeki Kırım Tatar Kültür Merkezi olan ‘Birlik’ binasında düzenlenen etkinliğe, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamları da katıldı.

Burada davetlilere, Ukrayna devleti tarafından iftar yemeği verildi.

Yemeğin ardından Zelensky, geleneksel günlük ulusa sesleniş konuşmasında devlet düzeyinde verilen iftar yemeğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Devletimizin resmi hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüz binlerce Müslüman ve dünyanın Müslüman toplumu kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu, Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede, savaş koşullarında bile saygı görüyor. Kırım Tatar halkı Ramazan ayına saygı duyar. Saygı her zaman karşılıklı olmalıdır.



Bu nedenle, bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da Devlet Başkanı'nın katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek. Ve bu, bugün ilk kez Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Dünya bilmeli ki, uluslararası ilişkilere saygı ve düzen ancak Ukrayna bayrağı Kırım'a geri döndüğünde, orada özgürlük olduğunda tıpkı Ukrayna'nın her yerinde olduğu gibi, geri dönecektir.



Ukrayna'nın savunma güçlerinde herkesle birlikte savaşan askerlerimizi, 'Ukraynalı Müslümanları' ödüllendirme şerefine nail oldum. Askerlerimizle, Meclis temsilcileriyle ve tüm Ukrayna Müslüman toplumu ile iftar sofrasını paylaşma şerefine eriştim.