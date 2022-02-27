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    Ukrayna'da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı

    Maxar, hidroelektrik santralinde Rusya'ya ait askeri varlığı paylaştı.
    • REUTERS
    • 27.02.2022 - 09:03
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    Ukrayna'da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı

    Rusya'ya bağlı birlikler, Ukrayna'da ilerleyişlerini sürdürüyor.

    Uydu hizmetleri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Maxar şirketi tarafından paylaşılan görüntüler, Rus güçlerinin varlığını ortaya koydu.

    RUS ASKERLERİ UYDUDA

    Cumartesi günü çekildiği belirtilen görüntüler, Rus kara kuvvetlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki Kakhovka hidroelektrik santralinde ve yakınında olmakla birlikte, Nova Kakhovka kentinde toplandığını gösteriyor.

    ABD'Lİ ŞİRKET UZAYDAN TAKİP EDİYOR

    Rus askerlerine ait kamyonların santralin etrafında yığıldığı anlar kaydedildi. Maxar, haftalardır Rus kuvvetlerinin yığınağını uzaydan takip ediyor.

    Öte yandan Rus askerleri, geçtiğimiz günlerde Kakhovka hidroelektrik santraline Rus bayrağı dikti.

    Ukrayna da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı #1

    Ukrayna da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı #2

    Ukrayna da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı #3

    Ukrayna da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı #4


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