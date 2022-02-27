- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna'da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı
Ukrayna'da ilerleyen Rus güçleri, uydu görüntülerine yansıdı
Maxar, hidroelektrik santralinde Rusya'ya ait askeri varlığı paylaştı.
- REUTERS
- 27.02.2022 - 09:03
Rusya'ya bağlı birlikler, Ukrayna'da ilerleyişlerini sürdürüyor.
Uydu hizmetleri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Maxar şirketi tarafından paylaşılan görüntüler, Rus güçlerinin varlığını ortaya koydu.
RUS ASKERLERİ UYDUDA
Cumartesi günü çekildiği belirtilen görüntüler, Rus kara kuvvetlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki Kakhovka hidroelektrik santralinde ve yakınında olmakla birlikte, Nova Kakhovka kentinde toplandığını gösteriyor.
ABD'Lİ ŞİRKET UZAYDAN TAKİP EDİYOR
Rus askerlerine ait kamyonların santralin etrafında yığıldığı anlar kaydedildi. Maxar, haftalardır Rus kuvvetlerinin yığınağını uzaydan takip ediyor.
Öte yandan Rus askerleri, geçtiğimiz günlerde Kakhovka hidroelektrik santraline Rus bayrağı dikti.