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    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı

    Bir apartmanın çatı katına atılan fakat infilak etmeyen Rus yapımı FAB-500 tipi bomba, uzaman ekipler tarafından vinçle çıkarıldı.
    • 24.06.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:46
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    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4 ayı geride bırakırken iki ülke arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamadı.

    Bir yandan savaş devam ederken diğer yandan da Ukrayna ordusunun kontrol altına aldığı bölgelerde patlamamış yüzlerce mühimmat bulunuyor.

    Harkov bölgesine bağlı Pivnichna Saltivka'da bomba imha ekipleri ve Acil Durumlar Servisine bağlı bir ekip, 9 katlı bir binaya mart ayında atılan ancak infilak etmeyen Rus yapımı FAB-500 tipi bombayı bulunduğu yerden çıkarabilmek için titiz bir çalışma başlattı.

    Bomba ekiplerce çıkarıldı

    Mart ayında bölgedeki hava saldırılarının aralıksız devam etmesiyle bulunduğu yerden alınamayan bomba, 3 ay sonra özel kurtarma aracı, forklift, vinç ve yaklaşık 10 bomba imha uzmanı ile kurtarma görevlilerinin katıldığı operasyonla çatıdan çıkarıldı.

    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı ViDEO

    Ukrayna da infilak etmeyen bomba çıkarıldı #1

    Bomba yüksek patlayıcılı savaş başlığına sahip

    Bombanın, isabet ettiği yerde infilak etmesi durumunda binayı yerle bir edebilecek güçte olduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; FAB-500, öncelikle Rus Hava Kuvvetleri, eski Sovyet ülkeleri ve ihraç edilen diğer ülkeler tarafından kullanılırken yüksek patlayıcı bir savaş başlığına sahip olduğunun bilindiği belirtildi.

    Ukrayna da infilak etmeyen bomba çıkarıldı #2

    Ukrayna da infilak etmeyen bomba çıkarıldı #3

    Ukrayna da infilak etmeyen bomba çıkarıldı #4


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