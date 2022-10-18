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    Ukrayna'da İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi gündemde

    Kiev yönetimi, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Zelensky'ye sunulan teklifte, Tahran ile diyaloğa son verilmesi istendi.
    • 18.10.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:09
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    Ukrayna'da İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi gündemde

    Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılarda İran yapımı İHA'ların kullanıldığı iddia edildi.

    Ukraynalı yetkililer, ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını söyledi.

    İddiaların ardından Kiev ile Tahran arasında gerilim tırmandı.

    Zelensky'ye sunulan teklif: Tahran ile ilişkileri keselim

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye kritik bir teklif sundu. Teklifte, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerildi.

    AA'nın haberine göre, başkent Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söylentileri reddetmiş, "Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz." demişti.

    ABD: Kapsamlı kanıtlar var

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran drone sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını belirterek, İran ile drone teknolojisi konusunda iş yapanları yaptırım konusunda uyardı.

    Patel, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran’a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var." dedi.

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