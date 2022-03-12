Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.422
-0.24%
BTXN Coin
39.44
2.89%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Ukrayna'da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi

    Rus askerleri tarafından alıkonulan Fedorov için kent sakinleri sokağa indi.
    • AA
    • 12.03.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi

    Rus güçleri, dün Ukrayna'nın Melitopol şehrinde Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı.

    Rus birliklerinin kontrolüne geçen Melitopol'de bugün yüzlerce kişi, şehrin idari binasının önünde toplandı. Fedorov'un serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

    "FEDOROV'U GERİ VERİN"

    Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılan kent sakinleri, 10 Rus askeri tarafından kaçırılan Fedorov'un bırakılmasını talep etti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericilerin, "Belediye Başkanı'na özgürlük" ve "Fedorov’u geri verin" sloganları attığı ve Rus askerlerine "Evlerinize dönün" çağrısı yaptığı görüldü.

    Ukraynalılar, kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılması için gösteri düzenledi ViDEO



    "MELİTOPOL VATANDAŞLARINA MİNNETTARIM"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de video mesajında, bugün Melitopol'deki gösteriye 2 binden fazla kişinin katıldığının altını çizerek, "Bu çok önemli. Bu direniş ve tutumları için Melitopol vatandaşlarına minnettarım. İşgalciler, bizim topraklarımızda yabancı olduklarını ve asla kabul edilmeyeceklerini görmeliler." ifadelerini kullandı.

    Zelensky, dünya liderlerini Melitopol Belediye Başkanı'nın Rus işgalcilerin elinden kurtarılmasına yardım etmeye çağırdı.

    Ukrayna da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi #1

    Ukrayna da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi #2

    Ukrayna da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Kiev'e giden Nagehan Alçı'dan askeri üniforma eleştirilerine yanıt
    Gündem

    Kiev'e giden Nagehan Alçı'dan askeri üniforma eleştirilerine yanıt

    Havuzda mermer zemine çakılan adam kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Havuzda mermer zemine çakılan adam kurtarılamadı

    Görüş Bildir