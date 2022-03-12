Ukrayna'da kaçırılan belediye başkanı için gösteri düzenlendi

Rus askerleri tarafından alıkonulan Fedorov için kent sakinleri sokağa indi.

Rus güçleri, dün Ukrayna'nın Melitopol şehrinde Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı.

Rus birliklerinin kontrolüne geçen Melitopol'de bugün yüzlerce kişi, şehrin idari binasının önünde toplandı. Fedorov'un serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

"FEDOROV'U GERİ VERİN"

Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılan kent sakinleri, 10 Rus askeri tarafından kaçırılan Fedorov'un bırakılmasını talep etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericilerin, "Belediye Başkanı'na özgürlük" ve "Fedorov’u geri verin" sloganları attığı ve Rus askerlerine "Evlerinize dönün" çağrısı yaptığı görüldü.

Ukraynalılar, kaçırılan belediye başkanının serbest bırakılması için gösteri düzenledi ViDEO





"MELİTOPOL VATANDAŞLARINA MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de video mesajında, bugün Melitopol'deki gösteriye 2 binden fazla kişinin katıldığının altını çizerek, "Bu çok önemli. Bu direniş ve tutumları için Melitopol vatandaşlarına minnettarım. İşgalciler, bizim topraklarımızda yabancı olduklarını ve asla kabul edilmeyeceklerini görmeliler." ifadelerini kullandı.

Zelensky, dünya liderlerini Melitopol Belediye Başkanı'nın Rus işgalcilerin elinden kurtarılmasına yardım etmeye çağırdı.