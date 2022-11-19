Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldığı Ukrayna'da tarihin en zor kışlarından birine hazırlanan Ukrayna'da kar etkili olmaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 9'uncu ayında devam ediyor.

Batı yardımları ile Rusya karşısında büyük bir direniş sergileyen Ukrayna güçleri Rusya'yı doğuya doğru püskürttü.

Yaptırımlar ve silah yardımları karşısında tartışmalı referandumlarla ilhak ettiği Herson ile Zaporijya ve Harkiv gibi doğu illerinden de kısmi şekilde geri çekilen Rusya uzun menzilli füzelerle etkili olmaya çalışıyor.

Rusya'nın hedefi enerji tesisleri ve altyapı

Yoğun bombardıman altındaki Ukrayna'nın özellikle enerji tesisleri hedef alınırken halkın direnişi kış aylarında enerji sıkıntısı ve ısınma zorluğu ile kırılmaya çalışılıyor.

Ukrayna'da Kiev ve Liviv kar altında VİDEO

Tarihin en zor kışı geldi

Enerji tesisleri tek tek Rusya tarafından vurulan Ukrayna'da kış da kendini göstermeye başladı.

AA'nın haberine göre Ukrayna'nın Lviv kentinde ve başkent Kiyev'de mevsimin ilk karı yağdı.

Yetişkin Ukraynalılar tarihin en zor kışına hazırlanırken mevsimin ilk kar yağışının ardından çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda oynadı.