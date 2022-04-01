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Ukrayna'da kurşun geçirmez yelek üretiliyor
Ukraynalı moda tasarımcısı, Rusya ile savaşın başlamasının ardından, üretim şeklinde değişikliğe gitti.
- AA & Ensonhaber
- 01.04.2022 - 09:57
- Güncelleme : 01.04.2022 - 10:17
Rus güçleri, Ukrayna'dan geri çekilme işaretleri verse de Ukrayna halkı alarm durumunda olmaya devam ediyor.
Ukraynalı birlikler, cephede direnişlerini sürdürürken, siviller de atölyelerde kendi imkanlarıyla askerlere destek olmaya çalışıyor.
KURŞUN GEÇİRMEK YELEK ÜRETİMİ
Bu kapsamda Ukraynalı moda tasarımcısı, ordu için kurşun geçirmez yelek üretmeye başladı.
Uzun Vitaliy'nin atölyesi, ülkelerini Rus ordusunun saldırılarına karşı savunan Ukraynalı askerler için kurşun geçirmez yelek yapıyor.
SAVAŞTAN SONRA ÜRETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ
Savaştan önce, ekibiyle birlikte kadın kıyafetleri tasarlayıp sattığını belirten Vitaliy, saldırıların ardından değişikliğe gitti.
Atölyedeki çalışanlar, termal kıyafetlerle başladıkları üretim, kurşun geçirmez yeleklerle sürdürüyor.