Petrol
102.81
-1.81%
Euro
16.23
-0.11%
Dolar
14.69
0.12%
Altın
912.06
-0.18%
Borsa
2236
0.10%
Bitcoin
663.776
-3.60%
BTXN Coin
36.25
-1.94%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Ukrayna'da kurşun geçirmez yelek üretiliyor

    Ukraynalı moda tasarımcısı, Rusya ile savaşın başlamasının ardından, üretim şeklinde değişikliğe gitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da kurşun geçirmez yelek üretiliyor

    Rus güçleri, Ukrayna'dan geri çekilme işaretleri verse de Ukrayna halkı alarm durumunda olmaya devam ediyor.

    Ukraynalı birlikler, cephede direnişlerini sürdürürken, siviller de atölyelerde kendi imkanlarıyla askerlere destek olmaya çalışıyor.

    KURŞUN GEÇİRMEK YELEK ÜRETİMİ

    Bu kapsamda Ukraynalı moda tasarımcısı, ordu için kurşun geçirmez yelek üretmeye başladı.

    Uzun Vitaliy'nin atölyesi, ülkelerini Rus ordusunun saldırılarına karşı savunan Ukraynalı askerler için kurşun geçirmez yelek yapıyor.

    SAVAŞTAN SONRA ÜRETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Savaştan önce, ekibiyle birlikte kadın kıyafetleri tasarlayıp sattığını belirten Vitaliy, saldırıların ardından değişikliğe gitti.

    Atölyedeki çalışanlar, termal kıyafetlerle başladıkları üretim, kurşun geçirmez yeleklerle sürdürüyor.

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #1

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #2

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #3

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #4

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #5

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #6

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #7

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #8

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #9

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #10

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #11

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #12

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #13

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #14

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #15

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #16

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #17

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #18

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #19

    Ukrayna da kurşun geçirmez yelek üretiliyor #20


    İlginizi Çekebilir

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi
    Teknoloji

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi

    Elektrikli Ford Transit yakında geliyor
    Otomobil

    Elektrikli Ford Transit yakında geliyor

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir