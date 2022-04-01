Ukrayna'da kurşun geçirmez yelek üretiliyor

Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi

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İlayda Alişan bacaklarını ve omuzlarını açtığı göğüs dekolteli elbisesiyle 'Ben buradayım' dedi! Fiziği olay..

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