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    Ukrayna'da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor

    Lviv’de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 16:54
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    Ukrayna'da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor

    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin birçok bölgesinde çeşitli tedbirler alınıyor.

    Dün sabah saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’nın batısındaki şehirlere yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Lviv’de önlemler artırılıyor.

    HEYKELLERİN ETRAFINA BARİYERLİ ÖNLEM

    Kentte bulunan birçok mağaza vitrin camlarını saldırılara karşı korumak için tahta-çelik plakalarla kapatırken, daha önce naylon branda ve süngerlerle kapatılan heykellerin etrafı da bariyerlerle kaplanıyor.

    LATİN KATEDARLİ DE TEHLİKE ALTINDA

    Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Latin Katedrali’nde de muhtemel Rus saldırılarından korunmak için önlemler alınıyor.

    Ukrayna'da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor VİDEO

    Ukrayna da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor #1

    Ukrayna da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor #2

    Ukrayna da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor #3

    Ukrayna da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor #4


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