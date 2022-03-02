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    Ukrayna'da markette roketli saldırıya yakalandılar

    Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde vatandaşlar, Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentinde bir marketten alışveriş yaptıkları sırada roket saldırısına yakalandı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 04:22
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 04:27
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    Ukrayna'da markette roketli saldırıya yakalandılar

    Rusya ile Ukrayna askerlerinin çatışmalarını en yoğun sürdürdüğü Donbass Bölgesi'nden yeni çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

    Rusya, Donbass'ta ilerleyişini sürdürürken Ukrayna tarafı da şok baskınlarıyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışıyor.

    Akşam saatlerinde Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentine Ukrayna askerleri tarafından operasyon düzenlendi.

    Ukrayna'da markette roketli saldırıya yakalandılar - Video

    ROKET SALDIRISINA YAKALANDILAR

    Bu kez Ukrayna mevzilerinden çok namlulu roketatarlar ile kente ateş açıldı. Bu sırada bir grup kadın ise kentte yer alan bir markette alışveriş yaparken roket saldırısına yakalandı.

    Ukrayna da markette roketli saldırıya yakalandılar #1

    "YATIN, KALKMAYIN"

    Marketteki kadınlar kendilerini yere yatarak korumaya çalışırken, cep telefonuyla yaşanan panik anlarını görüntüleyen başka bir kadın ise yerde yatan kadınları, "Kızlar yatın, kalkmayın" diye uyardı.

    Ukrayna da markette roketli saldırıya yakalandılar #2

    BOMBARDIMANIN ARDINDAN GÜNLÜK İŞİNE DEVAM ETTİ

    Bir süre devam eden roket saldırılarının sona ermesinin ardından kadınlar ayağa kalktı. Müşteriler roketli saldırılar sırasında büyük korku yaşarken, o anlarda ise market çalışanı bir kadın, 2014 yılından beri bölgesindeki çatışmalara alıştığını belirterek terazide siparişleri tartmaya devam etti.

    Saldırılara aldırış etmeyen market çalışanına diğer kadınlar takılmayı ihmal etmezken, roketli saldırılardan sonra müşteriler market çalışanın umursamaz tavırlarına uzun uzun kahkaha attı.

    Ukrayna da markette roketli saldırıya yakalandılar #3

    Ukrayna da markette roketli saldırıya yakalandılar #4

    Ukrayna da markette roketli saldırıya yakalandılar #5


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