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    Ukrayna'da mayın temizliği 10 yıl sürebilir

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi Mayın Temizleme Departmanı Başkanı Oleh Bondar, "Uluslararası deneyimlerime göre, Ukrayna’daki mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir" dedi.
    • 11.05.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:45
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    Ukrayna'da mayın temizliği 10 yıl sürebilir

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ediyor.

    Saldırılar devam ederken, Ukrayna’daki mayın temizliği hakkında açıklama yapıldı.

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi Mayın Temizleme Departmanı Başkanı Oleh Bondar yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en büyük olumsuz sonuçlarından biri, uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere, ülkedeki bazı bölgelerin mayınlarla kirlenmesidir." dedi.

    "Mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir"

    Bondar açıklamasında, "Rus ordusu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde mayın tarlaları kurdu ve sivilleri tehdit eden çok sayıda mayın yerleştirdi. Bu mayınlar Kiev, Çernihiv, Harkov, Sumi, Mikolayiv, Zaporijya, Dnipro, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tespit edildi. Tespit edilen mayınların toplam sayısı, savaşın başından bu yana etkisiz hale getirilen tüm mayınların yaklaşık yüzde 10’u kadar. Uluslararası deneyimlerime göre, Ukrayna’daki mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir." ifadelerini kullandı.

    "Tarım yapılabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz"

    Bondar ayrıca açıklamasında; Ukrayna’daki tarım arazilerinin aşamalı olarak denetlenmesi ve mayınlardan arındırılması çalışmalarının başlatıldığını bildirerek, "Ülkede tarım yapılabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

    Ukrayna da mayın temizliği 10 yıl sürebilir #1


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