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    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay

    Ukraynalılar Rus bombardımanlarından korunmak için 2 aydır metro istasyonlarında yaşıyor.
    • 26.04.2022 - 11:33
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    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay

    24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat Avrupa'nın kucağına bir savaş bıraktı.

    2 aydan fazla süredir devam eden çatışmaların yıllarca daha devam etmesi bekleniyor.

    Çatışmalar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise mülteci konumuna düşerek ülkesinden ayrıldı.

    Çatışma bölgelerinde yaşam

    Milyonlarcası ise çatışma bölgelerinde yaşam savaşı veriyor.

    Ukraynalıların savaşın başından beri en büyük sığınakları ise bir yönüyle de sığınak olarak kullanılmak üzere inşa edilen ülkenin metro ağı.

    Metro istasyonlarında geçen 2 ay

    Harkiv kentinin Saltivka bölgesinde, saldırılarından kendilerini korumak isteyen halk, yaşamlarını sığındıkları metro istasyonlarında sürdürüyor.

    2 aydır metro istasyonlarında Ukraynalıların hayatını idame ettirmeye çalıştığı istasyonlardan AA objektiflerine çarpıcı kareler yansıdı.

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