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    Ukrayna'da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi

    Ukrayna'da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi

    Canlı yayınlanan bir tartışma programında Ukraynalı milletvekilinin Putin'i desteklemesiyle tokat yemesi bir oldu. Yayındaki gazeteci, tokat attığı milletvekilini yere yatırarak dövdü.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 10:41
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır gerginliği günden güne artarkan, işgal iddiaları da gelişmeleri sıcak tutuyor.

    Sınırda artan gerilim, Ukrayna televizyonlarında da gazetecilerin ve siyasilerin tartıştığı programlara konu oluyor.

    18 Şubat'ta yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.

    MİLLETVEKİLİ, GAZETECİDEN TOKAT YEDİ

    Gazeteci Butusov, milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle bir anda tokat attı.

    Ukrayna'da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi VİDEO


    Ukrayna da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi #1

    YERDE BİRBİRLERİNİ YUMRUKLADILAR

    Tüm Ukraynalıların Rusya'ya karşı sorumlu olduğunu belirten gazeteci Butusov'un milletvekiline attığı tokadın ardından ikili kavgasını yerde sürdürdü. Gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti.

    Ukrayna da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi #2

    KAVGAYI ESKİ BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI DA İZLEDİ

    Stüdyodaki kavga canlı yayınlanmaya devam ederken, kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da anbean izlediği görüldü.

    Ukrayna da milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi #3


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