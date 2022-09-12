Ukrayna'da mobil bomba sığınakları inşa edildi

70 ton ağırlığındaki yapılar, Odessa'nın çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar aylardır devam ediyor.

Saldırılarda Ukrayna'nın sivil ve askeri altyapıları ağır hasar gördü.

Karadeniz kıyısındaki Odessa şehrinde, saldırılardan korunabilmek için tonlarca ağırlığa sahip yapılar inşa edildi.

Saldırılara karşı mobil bomba sığınakları

"SafePlace4UA" projesi kapsamında tasarlanan mobil bomba sığınakları, füze saldırıları sırasında korunmaya çalışan sivillerin kullanımına açıldı.

Sığınaklar, yaralanmaların ve can kayıplarının önüne geçmek üzere şehrin çeşitli yerlerine konumlandırılıyor.

70 ton ağırlığında

AA'nın haberine göre, sığınaklar, sağlam betonarme malzemeden üretildi ve 70 ton ağırlığında.

Söz konusu sığınaklar, 25 cm kalınlığındaki duvarları ve 40 cm kalınlığındaki tavanları ile insanları füze parçalarından ve misket mermilerinden koruyabilecek bir tasarıma sahip.

Sığınakları boyadılar

Öte yandan Odessa sakinlerinin, sığınaklar üzerinde boyama işlemi yaptığı anlar objektiflere yansıdı.