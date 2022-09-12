Petrol
93.94
1.18%
Euro
18.4984
1.00%
Dolar
18.2412
0.04%
Altın
1.012
0.49%
Borsa
3627
3.00%
Bitcoin
405.535
2.09%
BTXN Coin
6.73
-5.07%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Ukrayna'da mobil bomba sığınakları inşa edildi

    70 ton ağırlığındaki yapılar, Odessa'nın çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.
    • 12.09.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da mobil bomba sığınakları inşa edildi

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar aylardır devam ediyor.

    Saldırılarda Ukrayna'nın sivil ve askeri altyapıları ağır hasar gördü.

    Karadeniz kıyısındaki Odessa şehrinde, saldırılardan korunabilmek için tonlarca ağırlığa sahip yapılar inşa edildi.

    Saldırılara karşı mobil bomba sığınakları

    "SafePlace4UA" projesi kapsamında tasarlanan mobil bomba sığınakları, füze saldırıları sırasında korunmaya çalışan sivillerin kullanımına açıldı.

    Sığınaklar, yaralanmaların ve can kayıplarının önüne geçmek üzere şehrin çeşitli yerlerine konumlandırılıyor.

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #1

    70 ton ağırlığında

    AA'nın haberine göre, sığınaklar, sağlam betonarme malzemeden üretildi ve 70 ton ağırlığında.

    Söz konusu sığınaklar, 25 cm kalınlığındaki duvarları ve 40 cm kalınlığındaki tavanları ile insanları füze parçalarından ve misket mermilerinden koruyabilecek bir tasarıma sahip.

    Sığınakları boyadılar

    Öte yandan Odessa sakinlerinin, sığınaklar üzerinde boyama işlemi yaptığı anlar objektiflere yansıdı.

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #2

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #3

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #4

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #5

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #6

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #7

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #8

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #9

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #10

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #11

    Ukrayna da mobil bomba sığınakları inşa edildi #12


    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Eylül Pazartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!
    BTCPrime

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ayın kaçında yapılacak?
    Gündem

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ayın kaçında yapılacak?

    Görüş Bildir