Ukrayna'daki Katolikler, Noel Bayramı'nı Rusya ile devam eden savaşın gölgesinde kutluyor.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Diğer yandan Noel Bayramı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Katolikler tarafından siren seslerin altında kutlandı.

Katolikler, ayin için toplandı

Kiev dahil ülke genelinde sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren hava saldırısı alarmı nedeniyle sirenlerin çalmasına rağmen, Katolikler bayram dolayısıyla başkentteki Aziz Nicholas Katedrali'nde ayin için toplandı.

AA'nın haberine göre; ayrıca, Ukrayna'da bazı Ortodoks toplulukları da Noel Bayramı'nı bugün kutluyor.

Ukrayna'da Noel Bayramı kutlanıyor