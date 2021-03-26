Tıp eğitimi veren kolejin laboratuvarında uyuşturucu üreten öğretmenler, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Ukrayna’nın Zaparoji bölgesinde tıp eğitimi veren kolejde uyuşturucu üretildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Öğretmenler tarafından üretilen uyuşturucuların Telegram kanalından online olarak satıldığı bilgisini alan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), operasyon için düğmeye bastı.

KOLEJ TAKİBE ALINDI

Uyuşturucuların, Zaparoji ve Poltova bölgesinde dağıtılarak bağımlılara ulaştırıldığı öğrenildi.

Olayın geçtiği Zaparoji Tıp Koleji yakın takibe alındı.

SBU tarafından koleje düzenlenen baskınlarda uyuşturucu üretilen laboratuvara girildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen öğretmenler, gözaltına alındı.

Ukrayna’da okulda uyuşturucu üreten öğretmenler yakalandı VİDEO