Ukrayna’da öldürülen Fransız muhabir için savaş suçları soruşturması Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Ukrayna’daki savaşı takip eden Fransız gazeteci Arman Soldin'in roket saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili savaş suçları soruşturması başlattı.

İHA

Ukrayna’daki savaşı takip eden Fransız gazeteci Arman Soldin burada bir çatışmada öldürülmüştü.

Gazetecinin ölümünün ardından Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, savaş suçları soruşturması başlattı.

Soruşturmanın insanlığa karşı suçlar ve nefret suçlarında uzmanlaşmış bir soruşturma birimi olan İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCH) tarafından yürütüleceği ve Soldin'in ölümünün kesin koşullarını belirlemeye çalışacağı açıklandı.

Roket saldırısında hayatını kaybetti

Fransız haber ajansı AFP’ye bağlı gazeteciler, dün Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde yoğun çatışmaların yaşandığı Bakhmut’a yakın bir kasabada roket saldırısına uğramış, saldırıda 32 yaşındaki Soldin bulunduğu noktaya roket isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ukrayna’da öldürülen gazeteci sayısı 15’e yükseldi

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Bosna Hersek doğumlu Soldin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşı takip ederken öldürülen 15. gazeteci olarak kayıtlara geçti.