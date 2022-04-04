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    Ukrayna'da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor

    Bucha kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü.
    • AA
    • 04.04.2022 - 15:06
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    Ukrayna'da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor

    Ukrayna-Rusya savaşının 40 güne yaklaşan sürecinde en çarpıcı fotoğraflar dün geldi.

    Rusya'nın çekildiği bölgelerde sokaklarda yatan sivillerin cansız bedenleri dünyanın gündemine oturdu.

    Savaş 40’ıncı gününe girerken, katliamın yaşandığı Bucha’da çatışmalarda hayatını kaybeden ve günlerce sokakta kalarak çürümeye yüz tutmuş sivillerin cansız bedenleri, Ukrayna güçleri tarafından toplanmaya başladı.

    Bucha’da ekipler çalışmalar çerçevesinde sokak sokak gezerek yol üzerlerinde ve araç içlerinde bulunan cesetleri tespit ediyor.

    TOPLU MEZARLARA GÖMÜLÜYORLAR

    Fotoğraflanan cesetler daha sonra ekipler tarafından ceset torbalarına konularak bir minibüse yükleniyor ve ardından bir kilisenin bahçesine açılan toplu mezarlara götürülerek gömülüyor.

    Öte yandan, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kısa bir süre önce temizlenen Kiev bölgesindeki şehirlerde sivillere ait 410 cansız bedene ulaşıldığını belirtmişti.

    Ukrayna da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor #1

    Ukrayna da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor #2

    Ukrayna da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor #3

    Ukrayna da öldürülen siviller toplu mezarlara gömülüyor #4


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