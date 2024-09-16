Ukrayna'da orman yangınına müdahale sürüyor

DHA

Gece boyunca müdahalelerin sürdüğü Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki orman yangınına Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden açıklama geldi.

Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ve 680 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.

"411 PERSONEL VE ARAÇ GÖREV ALMAKTADIR"

Yangına ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelerde bulunuldu:

Kurtarma ekipleri Poltava bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangınını söndürmeye devam ediyor.



Yangının kapladığı toplam alan yaklaşık 680 hektardır. Şu anda kuru bitki örtüsü ve orman çöpleri yaklaşık 70 hektarlık bir alanda yanmaktadır.



Kurtarma ekipleri Poltava-Kobelyaki elektrikli treninin 57 yolcusunu tahliye etti. Yerel yetkililer Mankivka köyünün 7 sakinini tahliye etti. Hasar gören özel ev ve binaların sayısı tespit ediliyor.



Yangının söndürülmesinde toplam 411 personel ve 67 araç görev almaktadır.