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    Ukrayna’da rehine krizi

    Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, çektiği videoda ‘otobüsü patlatma’ tehdidine bulundu.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 13:33
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 13:33
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    Ukrayna’da rehine krizi

    Ukrayna’nın Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişi, silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındı.

    Saldırganın yanında patlayıcı olduğu ve birkaç el ateş açtığı ifade edildi. Paylaşılan fotoğraflarda otobüsün bazı camlarının kırıldığı görüldü.

    TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

    Çevik kuvvet polisinin ve Devlet Güvenlik Servisi (SBU) terörle mücadele birimlerinin rehineleri kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin saldırganla telefonla bağlantı kurduğu belirtildi.

    VİDEOYLA TEHDİT MESAJI GÖNDERDİ

    Saldırgan, elinde uzun namlulu bir silahla çektiği videoda, ‘Ukrayna’daki sistemden memnun olmadığını’ belirterek, “Devlet her zaman bir numaralı teröristtir” ifadesini kullandı.

    Ukrayna’da rehine krizi ViDEO

    Yanında otomatik silahların ve el bombalarını bulunduğunu belirten saldırgan, devlet ve yargı yetkililerinin ‘yasal terörist’ olduklarına dair video paylaşmalarını talep ederek, aksi takdirde otobüsü patlatma tehdidinde bulundu.

    ZELENSKİ: DURUM KONTROLÜM ALTINDA

    Öte yandan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, rehine krizini bizzat yönettiğini açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov, olay yerinin yaşandığı Lutsk'a gitmek üzere hareket ettiğini söyledi.

    Ukrayna’da rehine krizi #1

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