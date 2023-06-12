Ukrayna'da Rus ajanı yakalandı Ukrayna Güvenlik Servisi, Harkiv’de Rus istihbaratına bilgi aktardığı tespit edilen 52 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin Ukrayna mevzilerinde casusluk faaliyeti yapan bir ajan grubunun üyesi olduğu aktarıldı.

Ayrıca söz konusu kişinin savaşın başlarında ‘işe alındığı’, Ukrayna ordusunun mevzilerindeki personel sayısı, silahlar ve askeri grupların koordinatlarını gözlemlediği ifade edildi.

Cezası ömür boyu hapis

Açıklamada, “Kendisi şu anda gözaltında tutulmaktadır. Suçun tüm koşullarını belirlemek için soruşturma devam etmektedir. Suçlu ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıyadır.” denildi.