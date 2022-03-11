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    Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçler tarafından kaçırıldığını açıkladı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 23:57
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    Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 17. gününe girerken, Ukraynalıların Rus ordusuna karşı direnişi sürüyor.

    BELEDİYE BAŞKANINI KAÇIRDILAR

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

    İŞ BİRLİĞİNİ REDDEDİNCE ALIKOYDULAR

    Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

    Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

    Ukrayna da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı nı kaçırdı #1


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