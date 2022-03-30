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    Ukrayna'da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

    Ukrayna’nın Rivne şehrinde Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın, 3 gündür devam ediyor.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:40
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    Ukrayna'da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 35 gündür sürüyor.

    Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki birçok kent, bombardımanlara maruz kalıyor.

    Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    "YANGIN YAYILMMIYOR ANCAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    Rivne Valisi Vitaliy Koval, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor #1

    Ukrayna da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor #2

    Ukrayna da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor #3


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