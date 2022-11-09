Ukrayna'da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı

Ukrayna-Rusya savaşında elde edilen Rusya’ya ait askeri malzemeler, gelirleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de satışa çıkarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor.

Milyonlarca masumun yerlerinden edildiği, binlerce sivilin yaşamını yitirdiği savaş devam ederken şaşırtan bir durum yaşandı.

Rusların ekipmanlarını satan mağaza açıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında elde edilen Rusya’ya ait askeri ekipmanların satıldığı bir mağaza açıldı.

Mağazada, Telegram ve açık artırmalar yoluyla gerçekleştirilen satıştan elde edilecek gelir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarılıyor.

Müşterilerin çoğu Avrupa ve ABD'li koleksiyoncular

Şu ana kadar satışlardan 100 bin dolar elde edilirken, müşterilerin çoğunluğunu Avrupa ve ABD’li koleksiyoncular oluşturuyor.

Çok sayıda askeri mühimmat ve belge bulunuyor

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre satılan askeri malzemeler arasında Rusya’nın Kiev, Harkov, Çernihiv ve Donbass’ta kullandığı el bombaları, NLAW tanksavar füzelerinin parçaları, askeri kasklar, kurşun geçirmez yelekler, apoletler, mermi kovanları, ilkyardım kitleri ve askeri belgeler bulunuyor.