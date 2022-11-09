Petrol
94.29
-1.12%
Euro
18.6488
-0.07%
Dolar
18.601
0.42%
Altın
1.024
0.39%
Borsa
4368
0.00%
Bitcoin
335.043
-8.76%
BTXN Coin
8.86
-12.96%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Ukrayna'da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı

    Ukrayna-Rusya savaşında elde edilen Rusya’ya ait askeri malzemeler, gelirleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de satışa çıkarıldı.
    • 09.11.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor.

    Milyonlarca masumun yerlerinden edildiği, binlerce sivilin yaşamını yitirdiği savaş devam ederken şaşırtan bir durum yaşandı.

    Rusların ekipmanlarını satan mağaza açıldı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında elde edilen Rusya’ya ait askeri ekipmanların satıldığı bir mağaza açıldı.

    Mağazada, Telegram ve açık artırmalar yoluyla gerçekleştirilen satıştan elde edilecek gelir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarılıyor.

    Müşterilerin çoğu Avrupa ve ABD'li koleksiyoncular

    Şu ana kadar satışlardan 100 bin dolar elde edilirken, müşterilerin çoğunluğunu Avrupa ve ABD’li koleksiyoncular oluşturuyor.

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #1

    Çok sayıda askeri mühimmat ve belge bulunuyor

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre satılan askeri malzemeler arasında Rusya’nın Kiev, Harkov, Çernihiv ve Donbass’ta kullandığı el bombaları, NLAW tanksavar füzelerinin parçaları, askeri kasklar, kurşun geçirmez yelekler, apoletler, mermi kovanları, ilkyardım kitleri ve askeri belgeler bulunuyor.

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #2

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #3

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #4

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #5

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #6

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #7

    Ukrayna da Rusya’ya ait askeri malzemeler satışa çıkarıldı #8


    FETÖ firarisi Hakan Şükür, TV5 yayınına katıldı
    Gündem

    FETÖ firarisi Hakan Şükür, TV5 yayınına katıldı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Şırnak’ta kış öncesi meyveler kurutulup, salçalar yapıldı
    Yaşam

    Şırnak’ta kış öncesi meyveler kurutulup, salçalar yapıldı

    Görüş Bildir