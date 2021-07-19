Ukrayna'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ukrayna'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ukrayna genelinde aniden başlayan sağanak yağışlar, 150'den fazla yerleşim yerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Başkent Kiev’de metro istasyonları yağmur sularına teslim oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere başkente yakın birçok bölgede vatandaşlar haftaya sağanak yağışlarla başladı.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Ülkede 150’den fazla yerleşim yerinde ulaşım durma noktasına gelirken, birçok bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

Sağanak yağışlar nedeniyle taşan kanalizasyonlar caddelerde su birikintilere yol açarken, toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşandı, taksilerin ücretleri ise ikiye katlandı.

Ukrayna'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu VİDEO

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METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

Kiev’de ise bazı metro istasyonlarını su basması sonucu metro seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar ise Kiev Belediyesi’nin altyapı yetersizliği nedeniyle bu sorunları her sağanak yağışta yaşadıklarını ifade etti.

3 GÜN DAHA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bugün ani başlayan sağanak yağışların 3 gün daha etkili olmasının beklendiği kaydedildi.