Para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı. Doktorun günlük 30 bin TL’ye yakın para kazandığı bildirildi.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı.

Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

NAKİT PARA VE EVRAKLAR BULUNDU

Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte koronavirüs sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 30 BİN TL KAZANÇ

SBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.

Ukrayna’da sahte aşı sertifikası dağıtan doktora baskın ViDEO