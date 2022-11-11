Ukrayna'da saldırı altındaki Mykolaiv'de zorlu yaşam

Rus ordusunun saldırılarını nedeniyle tahrip edilen kentte yemek bulmakta zorlanan sivillere gönüller gıda yardımı yapıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken sivillerin zorlu mücadelesi sürüyor.

8 füze fırlatıldı

Son günlerde saldırılarını arıtran Rus ordusu, Ukrayna'nın Mykolaiv kentine büyük hasar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Rus güçlerince S-300 hava savunma sistemlerinden fırlatılan 8 füze kenti adeta yerle bir etti.

Kent tahrip edildi

Öte yandan yoğun çatışmaların sürdüğü bölgede yer alan kamu binalarında ve dış semtlerdeki konutlarda da füze saldırıları nedeniyle yıkım oluştuğu görüldü.

Sivillere gıda yardımı yapılıyor

Bu süreçte barınma sorunu yaşayan halk aynı zamanda yemek bulmakta da zorlanıyor.

AA'nın aktarımına göre; birçok gönüllü harekete geçerek stantlar oluşturarak düzenli şekilde sivillere gıda yardımı yapıyor.