Petrol
95.95
2.43%
Euro
19.0398
1.00%
Dolar
18.5497
0.32%
Altın
1.051
0.78%
Borsa
4517
0.00%
Bitcoin
328.538
2.52%
BTXN Coin
8.27
-7.07%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Ukrayna'da saldırı altındaki Mykolaiv'de zorlu yaşam

    Rus ordusunun saldırılarını nedeniyle tahrip edilen kentte yemek bulmakta zorlanan sivillere gönüller gıda yardımı yapıyor.
    • 11.11.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da saldırı altındaki Mykolaiv'de zorlu yaşam

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

    Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken sivillerin zorlu mücadelesi sürüyor.

    8 füze fırlatıldı

    Son günlerde saldırılarını arıtran Rus ordusu, Ukrayna'nın Mykolaiv kentine büyük hasar verdi.

    Geçtiğimiz günlerde Rus güçlerince S-300 hava savunma sistemlerinden fırlatılan 8 füze kenti adeta yerle bir etti.

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #1

    Kent tahrip edildi

    Öte yandan yoğun çatışmaların sürdüğü bölgede yer alan kamu binalarında ve dış semtlerdeki konutlarda da füze saldırıları nedeniyle yıkım oluştuğu görüldü.

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #2

    Sivillere gıda yardımı yapılıyor

    Bu süreçte barınma sorunu yaşayan halk aynı zamanda yemek bulmakta da zorlanıyor.

    AA'nın aktarımına göre; birçok gönüllü harekete geçerek stantlar oluşturarak düzenli şekilde sivillere gıda yardımı yapıyor.

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #3

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #4

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #5

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #6

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #7

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #8

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #9

    Ukrayna da saldırı altındaki Mykolaiv de zorlu yaşam #10


    İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek
    Politika

    İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Ensonmagazin 31. Bölüm: Günün magazin haberleri
    Magazin

    Ensonmagazin 31. Bölüm: Günün magazin haberleri

    Görüş Bildir