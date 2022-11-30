Ukrayna'da savaş mağdurlarına yardımlar sürüyor

Savaştan etkilenen Odessa bölgesinde gönüllüler, harekete geçerek 700'den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu aya giriliyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bölge halkının zorlu yaşam mücadelesi de devam ediyor.

Son günlerde füze saldırılarını artıran Rus güçleri, kentte altyapılara ciddi zararlar verdi.

Bu kapsamda Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Gönüllüler harekete geçti

Öte yandan evleri zarar gören, saldırı nedeniyle barınma ve beslenme ihtiyaçlarını da gideremeyen vatandaşlar için gönüllüler tarafından yardım standı kuruldu.

Odessa kentinde ülke içinde göç etmek zorunda kalmış, savaşın gölgesinde yaşayan halk için yemek, su, kıyafet ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaçlar yardımı yapılıyor.

700'den fazla aileye yardım

Mağdurlara yardım ulaştırmak için çalışan 15 kişilik bir gönüllü ekibi, savaşın başından beri 700'den fazla aileye insani yardım ulaştırdı.

Çatışmalar sırasında zarar gören altyapı nedeniyle vatandaşlar temiz suya ulaşmakta da zorluk yaşıyor.

Çocuklar unutulmadı

AA'nın aktarımına göre; sokak hayvanları için caddelere mama bırakıldı.

Savaşın şiddetinden özellikle psikolojik anlamda etkilenen çocuklar da unutulmadı ve kendilerine oyuncaklar hediye edildi.