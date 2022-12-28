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    Ukrayna'da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti

    Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna cephesinde bir Avustralyalının daha öldüğü duyuruldu.
    • 28.12.2022 - 15:26
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    Ukrayna'da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti

    24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşında mücadele devam ediyor.

    İki ülke arasında başlayan savaşta çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

    Sivillerin yanı sıra farklı uyruklu vatandaşlarda özgürlüğü savunurken hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybedenler arasına Ukrayna cephesinde savaşan bir Avustralyalı daha eklendi.

    Anne açıklama yaptı

    Avustralya Dışişleri ve Ticaret Departmanı (DFAT) tarafından öldüğü teyit edilen 24 yaşındaki Sage O'Donnell'ın annesi, oğlunun "Ukrayna halkının özgürlüğünü savunurken hayatını kaybettiğini." bildirdi.

    Noel öncesi yaşamını yitirdiği sanılan Avustralyalının annesi, DFAT tarafından paylaşılan açıklamasında, Sage'in Ukrayna halkına yapılan haksızlık nedeniyle savaşma kararı aldığını belirtti.

    Ukrayna da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti #1

    Topçu ve piyadelik yapıyordu

    Victoria eyaletinden O'Donnell'ın daha önce Avustralya ordusunda topçu ve piyade olarak görev yaptığı belirtildi.

    Gönüllü olarak savaşıyordu

    Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yabancı uyruklu askerleri takip eden "Memorial-International Legion Defense of Ukraine" adlı bir sosyal medya sayfasında, O’Donnel'ın Ukrayna'da gönüllü olarak savaştığı ifade edildi.

    Ukrayna da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti #2

    Daha önce 3 üç Avustralyalı öldü

    Avustralya hükümetinin seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunduğu Ukrayna'daki savaşta daha önce üç Avustralyalının öldüğü belirtilmişti.

    AA'nın haberine göre, bunlardan Trevor Kjeldal'ın Donbas bölgesinde Rus askerleriyle savaşırken, Jed William Danahay'nin cephede sağlık hizmetleri verirken ve Michale O’Neill'ın insani yardım dağıtırken hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

    Ukrayna da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti #3

    Ukrayna da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti #4

    Ukrayna da savaşan bir Avustralyalı hayatını kaybetti #5


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