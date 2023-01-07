Savaşın devam ettiği Ukrayna'da Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı kapsamında başkent Kiev'deki Ortodokslar düzenlenen ayine katıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş iki ülke arasında yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Onlarca can kaybı yaşandığı savaşta, binlerce kişi mülteci oldu.

Bunun yanı sıra ülkesinde yaşamaya devam eden vatandaşlar, inanç ve geleneklerini buruk olarak devam ettiriyor.

Ukrayna yeni yıla karanlık girdi

Yeni yıl gecesi tüm ülkeler renkli ışıklarla süslenirken Ukrayna'daki Kiev meydanı karanlık bir yılbaşı geçirdi.

Noel Bayramı'nda tören düzenlendi

Son olarakta ülkede yaşamaya devam eden Ortodokslar Noel Bayramı'nı da savaşın gölgesinde kutluyor.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nda başkent Kiev'deki bazı Ortodokslar Volodimir Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ukrayna'da savaşın gölgesinde Noel Bayramı kutlandı VİDEO

Ortodokslar kiliseleri doldurdu

Noel Bayramı vesilesiyle Ortodokslar akşam saatlerinde geçen yılın aksine kiliselerde daha sakin bir törenle dua etti.