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    Ukrayna'da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı

    Yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında savaş devam ederken, başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde yılbaşı hazırlıkları başladı.
    • 17.12.2022 - 16:16
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    Ukrayna'da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu aya girildi.

    Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bölge halkının zorlu yaşam mücadelesi sürüyor.

    Son günlerde füze saldırılarını artıran Rus güçleri, kentte altyapılara ciddi zararlar veriyor.

    Öte yandan yeni yıla sayılı günler kala savaşın gölgesinde başkent Kiev'de küçük ölçekli yılbaşı hazırlıkları başladı.

    Dev Noel ağacı kuruldu

    Rus ordusunun enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle acil veya planlı elektrik kesintilerinin devam ettiği kentte Noel ağacı kuruldu.

    AA'nın aktarımına göre; o anları meydanda izleyen 29 yaşındaki Anastasya, ülkesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirterek, savaş nedeniyle bu yıl ülkede büyük kutlamaların yapılmadığını söyledi.

    Ukrayna da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı #1

    "Bizim bir geleceğimizin olacağını gösteriyor"

    Savaş sırasında herhangi bir büyük kutlamaya karşı olduğunu anlatan Anastasya, Noel'in yaklaştığını hatırlatan bazı sembollerin özellikle çocuklar için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

    "Savaşa rağmen, çocuklara geleceğin parlak olacağını göstermek için bu tür küçük semboller önemlidir. Bu, bizim bir geleceğimizin olacağını ve ayakta duracağımızı gösteriyor."

    Ukrayna da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı #2

    "Noel ağacının olması beni çok sevindiriyor"

    10 yaşındaki Marya German da öğrenci olduğunu, savaştan dolayı dersleri çevrim içi yaptıklarını aktardı.

    German, "Şimdi herkes için durum çok zor. Ama Noel ağacının olması ve hayatın devam etmesi beni çok sevindiriyor." dedi.

    Ukrayna da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı #3

    "Umarım bu savaş bitecek"

    Savaşın yakın bir zamanda biteceğine inandığını ifade eden German, "Yılbaşı benim için mutluluk ve sevinç demek. Umarım bu savaş bitecek. İnanıyorum ki bu savaş en geç Mart 2023'te bitecek." şeklinde konuştu.

    Meydana eşi ve çocuğu ile gelen 53 yaşındaki Aleksander Klachan, ailece Noel ağacının kurulumunu heyecanla izlediklerini belirtti.

    "Biz çocuklarımız için savaşıyoruz"

    Noel ve yılbaşı hazırlıklarının özelikle çocuklar için büyük sevinç kaynağı olduğunun altını çizen Klachun, şöyle devam etti:

    "Bu ağacın kurulması elbette çok önemlidir. Biz çocuklarımız için savaşıyoruz. Vatanımızı onlar için koruyoruz, her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Çocuklar geleceğimizdir."

    Ukrayna da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı #4

    Ukrayna da savaşın gölgesinde yılbaşı hazırlığı #5


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