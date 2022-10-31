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    Ukrayna'da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam

    6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan İzyum şehri, 8 Eylül tarihinde yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Bölge halkının harabeye dönen kentte zorlu yaşam mücadelesi sürüyor.
    • 31.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:23
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    Ukrayna'da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 8 ay geride kaldı...

    Her geçen gün şiddetini artıran Rusya, sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef almaya devam ediyor.

    8 Eylül'de Ukrayna kontrolüne geçti

    Yaklaşık 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan İzyum şehrinin kontrolü, 8 Eylül’de yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

    Rusya, 10 Eylül tarihinde İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladı.

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #1

    Toplu mezarlar görüntülenmişti

    Harkiv bölgesine bağlı olan İzyum kentinde birçok elektrik hattı zarar gördü.

    Daha önce kentteki toplu mezarlar görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde de bölge halkının Rus güçleri tarafından işkence edildiği polis merkezinden görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #2

    Savaşın gölgesinde hayat mücadelesi

    Şimdilerde İzyum halkı, savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Harabeye dönen bölgede zorlu yaşam mücadelesi veriliyor.

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #3

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #4

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #5

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #6

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #7

    Ukrayna da savaşın gölgesindeki İzyum şehrinde günlük yaşam #8


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