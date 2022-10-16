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    Ukrayna'daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi

    Rusya'nın saldırılarında ağır hasar gören araçlar, 41 bin Euro bağışlanarak Çekya'nın başkenti Prag'a getirildi. Sergilenen araçlar yoğun ilgi gördü.
    • 16.10.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 11:45
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    Ukrayna'daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor...

    8 ayın geride kaldığı savaşta, her iki ülke de ağır kayıplar verdi.

    Bu süreçte Rus ordusu tarafından ele geçirilen kentler yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

    Hasarlı araçlar Prag'da sergilendi

    Savaş nedeniyle yerleşim yerleri yaşanmaz hale gelirken, saldırıların evleri ve arabaları da kullanılmaz hale getirdiği görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; ağır hasar gören araçlar, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde sergilendi.

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #1

    41 bin Euro bağışlandı

    Meydanda sergilenen 4 araca bölge halkı yoğun ilgi gösterirken, enkaza dönen araçlara tasarımcılar tarafından yapay dumanlar ve ışıklar eklendi.

    Araçların Ukrayna’dan Prag’a getirilmesi için bir hayırsever tarafından bir milyon Çek korunası (yaklaşık 41 bin Euro) bağışlandı.

    Ukrayna'da savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi VİDEO

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #2

    Yaşanılanlar araçlar üzerinden anlatıldı

    Daha önce de “Ulusun Hafızası” isimli sergide gösterilen araçlar hakkında konuşan sergi yöneticisi Mikulas Kroupa, Ukrayna’daki insanların başına gelenleri enkaza dönen arabalar üzerinden anlatmak istediklerini belirtmişti.

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #3

    "Rus saldırılarından kurtulabilenlerin arabaları"

    Her arabada ölümden son anda kurtulan bir ailenin hikayesi olduğunu söyleyen Kroupa, Buradaki arabalar ölen ailelerin arabaları değil. Rus saldırılarından kurtulabilenlerin arabaları.” demişti.

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #4

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #5

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #6

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #7

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #8

    Ukrayna daki savaşta zarar gören araçlar festivalde sergilendi #9


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