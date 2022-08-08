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    Ukrayna'da Savunma Bakanı Reznikov'a suikast girişimi engellendi

    Ukrayna, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını açıkladı.
    • 08.08.2022 - 21:04
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    Ukrayna'da Savunma Bakanı Reznikov'a suikast girişimi engellendi

    Ukrayna’da Rus suikast timi yakalandı.

    Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı.

    "100 ile 150 bin dolar ödül"

    Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

    Ukrayna da Savunma Bakanı Reznikov a suikast girişimi engellendi #1

    Suikast ekibi Belarus'tan girdi

    Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti.

    Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" denildi.

    Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

    Ukrayna da Savunma Bakanı Reznikov a suikast girişimi engellendi #2

    Ukrayna da Savunma Bakanı Reznikov a suikast girişimi engellendi #3

    Ukrayna da Savunma Bakanı Reznikov a suikast girişimi engellendi #4

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