Ukrayna'da selin yoğunluğu azalıyor Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı, bölgede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin vurulması sonucu oluşan selin yoğunluğunun azaldığını açıkladı.

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Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın şiddeti artıyor.

Savaşın devam etmesiyle Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu yıkıldı.

Yüzlerce evin sular altında kalmasıyla vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahovka Barajı'nın patlatılması nedeniyle bölgede oluşan sel durumunu değerlendirdi.

"Su seviyesi 20 saatte bir metre daha yükselecek"

Bölgede dün gece olağanüstü olayların kaydedilmediğini belirten Prokudin, "Selin yoğunluğu azalıyor ancak barajdaki ciddi hasar nedeniyle su gelmeye devam ediyor. Tahminlerimize göre su seviyesi 20 saatte bir metre daha yükselecek." demişti.

1457 kişinin tahliye edildi

Prokudin, bu sabah itibarıyla Herson bölgesindeki Dinyeper Nehri’nin sağ kıyısındaki 1852 evi su bastığını, 1457 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Başkan Prokudin, bölgeden toplam 40 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Su seviyesi düşüyor

Herson bölgesinden geçen Dinyeper’in bir yakası Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

Rusya’nın kontrolündeki Novaya Kahovka şehrinin Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, yerel basına, şehirde su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.