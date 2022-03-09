Ukrayna’da sığınakta doğan 5 günlük bebek Türkiye’ye geldi

Sığınakta doğan ve henüz adı bile olmayan Ukraynalı 5 günlük kız bebek, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon, 14 gündür sürüyor…

Ukraynalılar sığınaklarda ve metro istasyonlarında bir yandan saldırılardan korunmaya çalışırken, diğer yandan kısıtlı imkanlar içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kadınlar ve çocuklar, komşu ülkelere geçebilmek için sınır kapılarına geldi.

ANNESİNİN KUCAĞINDA GİRİŞ YAPTI

Bölgeden Türkiye’ye tahliyeler devam ederken, sığınakta doğan 5 günlük bebek annesinin kucağında geçtiğimiz gün Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Henüz ismi olmayan minik kız bebeği, sınır kapısında ilgi odağı oldu.

3 GÜNLÜKKEN YOLA ÇIKTI

Kiev’de ticaretle uğraşan İbrahimov eşi ve 3 çocuğu ile Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadı. İbrahimov, kızının sığınakta doğduğunu ve 3 günlükken yola çıktıklarını belirterek 2 gündür yolda olduğunu söyledi.