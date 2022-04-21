Ukrayna'da sıkıyönetim 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

Zelensky'nin sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin tasarısı, parlamentoda kabul edildi.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'da olağanüstü şartlar devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırılar nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan edilmesi yönünde karar almıştı.

Sıkıyönetim uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Zelensky'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

Verhovna Rada'da, Zelensky'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

25 Mayıs'a kadar sürecek

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.