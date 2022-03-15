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- Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı
Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı
Vladimir Zelensky kararıyla, Ukrayna'da 26 Mart 05.30'da biteceği bilinen sıkıyönetimin, 30 gün daha süreceği açıklandı.
- İHA
- 15.03.2022 - 17:45
- Güncelleme : 15.03.2022 - 17:48
Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, 20'nci gününde sürüyor.
Rus güçleri Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna'nın sivil halkında ölümler de çoğalıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 24 Şubat'ta Rus saldırısının başlaması sonucu ülkesinde sıkıyönetim ilan etmişti.
SIKIYÖNETİM DEVAM EDECEK
Uygulamanın 26 Mart 05.30'da sona ereceği söylenirken, yeni bir gelişme olarak, sıkıyönetimin uzatılması kararı alındı.
Sıkıyönetimi uzatma teklifi, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada’ya sunuldu.
'RUSYA'NIN AGRESİF TAVIRLARININ DEVAMLILIĞI'
Sıkıyönetim uygulamasını uzatma kararına gerekçe olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik takındığı agresif tavrın devam etmesi gösterildi.