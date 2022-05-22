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Ukrayna'da sıkıyönetim 90 gün uzatıldı

Ukrayna'da sıkıyönetim 90 gün uzatıldı

Zelensky'nin yasa tasarısı Meclis tarafından onaylandı. Yeni karara göre sıkıyönetim rejimi 23 Ağustos'a kadar devam edecek.