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    Ukrayna'da sıkıyönetim 90 gün uzatıldı

    Zelensky'nin yasa tasarısı Meclis tarafından onaylandı. Yeni karara göre sıkıyönetim rejimi 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
    • 22.05.2022 - 16:13
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    Ukrayna'da sıkıyönetim 90 gün uzatıldı

    Kiev yönetimi, Rusya ile savaş nedeniyle alarm durumunda olmayı sürdürüyor.

    Bu kapsamda ülkede halihazırda devam eden olağanüstü hal koşullarının süresi uzatıldı.

    Sıkıyönetim rejimini yeniden uzatma kararı

    Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

    23 Ağustos'a kadar...

    Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi.

    AA'nın haberine göre, Zelensky, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

    Ukrayna da sıkıyönetim 90 gün uzatıldı #1


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