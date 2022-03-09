Ukrayna’da sinema salonunda sivillere silah eğitimi verildi

Sivil halk, Rusya'nın başlattığı savaşa karşı ülkelerini savunmak için silah eğitimi aldı. Ukrayna vatandaşı Helen, “Sevdiklerimi ve kendimi korumayı öğrenmek için eğitim alıyorum.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 14’üncü gününe girdi.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok nokta, Rus birlikleri tarafından vuruldu.

Ukrayna ordusu saldırılara karşı mücadele ederken, diğer yandan sivil vatandaşlar da imkanlarını seferber etti.

Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Lviv'de de halk silahlandı. Kentte bulunan bir sinema salonunda kadın, erkek her yaştan kişilere, dağıtılan kalaşnikofların kullanımı konusunda eğitimler verilmeye başlandı.

Siviller silahların sökülüp takılmasından nişan almaya kadar birçok konuda bilgilendirildi.

“BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sinema salonunda ülkesini savunmak için eğitim alan Ukrayna vatandaşı Helen, “Sevdiklerimi ve kendimi korumayı öğrenmek için eğitim alıyorum.” dedi.

Kalaşnikofu söküp takmayı öğrendiğini ifade eden Helen, “Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Düşmanı öldürmeyi değil, vatandaşlarımızı korumayı öğreniyoruz.” diye konuştu.

“UKRAYNALI KADINLAR HER ŞEYİ YAPABİLİR”

Ukraynalı kadınların çok güçlü olduğunu da belirten Helen, “Ukraynalı kadınlar her şeyi yapabilir.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eli silah tutan herkesi orduya katılmaya veya şehirlerini savunmaya çağırmış ve birçok kentte halka silah dağıtılmıştı.