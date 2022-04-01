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    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 00:11
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    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor.

    ZIRHLI ARAÇLARI VURDULAR

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.

    Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.

    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi - Video

    "17 BİN 500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

    Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi #1

    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi #2

    Ukrayna’da sivil yerleşim alanına gizlenen Rus zırhlıları imha edildi #3


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